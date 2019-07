Immobilienkauf in Griechenland - was gilt es rechtlich zu beachten? Ein Interview mit Vicky Athanassoglou von VAP LAW OFFICES (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Vicky Athanassoglou von VAP LAW OFFICES ist deutsch-griechischeAnwältin und betreibt eine Kanzlei in Düsseldorf und Athen. IhrSpezialgebiet sind griechische Immobilien. Sie berät und unterstütztdeutsche Investoren beim Kauf eines Ferienhauses oderZweitwohnsitzes. Was es dabei zu beachten gilt und was dasMittelmeerparadies sonst noch zu bieten hat, erklärt sie imInterview.Was deutsche Immobilienkäufer erwartet, wenn sie in Griechenlandinvestieren wollen.Was macht den griechischen Immobilienmarkt so besonders und warumsollte man jetzt investieren?Vicky Athanassoglou: Zunächst einmal gibt es nirgends sonst soviele verschiedene und gleichzeitig günstige Angebote wie inGriechenland. Momentan drängen über 40.000 Objekte auf den Markt, undes bieten sich zahlreiche Möglichkeiten sowohl für Großinvestoren alsauch für Privatpersonen, die sich den Traum vom Zweitwohnsitzerfüllen möchten.Die rechtlichen Risiken beim Kauf einer Immobilie, sowie dieGefahren bezüglich der Immobilienkonstruktion sind zahlreich. Wasmuss man bei einer Investition beachten?Vicky Athanassoglou: Wie in jedem Bereich gibt es auch hier"schwarze Schafe", die es schwierig machen, an wirklich gute undgünstige Objekte heranzukommen. Aus so vielen Angeboten das richtigeauszuwählen, ist sehr mühsam und zeitaufwendig. Eine geschicktePreisverhandlung ist ebenfalls gefragt. Die Rechtslage ist dabei eineandere als in Deutschland. Deshalb ist ein guter Rechtsbeistand vorOrt zu empfehlen. Sobald man sich für eine Immobilie entschieden hat,wird zunächst ein Vorvertrag und schließlich ein Endvertragabgeschlossen. Dieser muss dann beim zuständigen Grundbuchamtübertragen werden. Dabei sollte die rechtliche und auch dietechnische Prüfung des Vertrags und des ausgesuchten Objektesunbedingt von Profis übernommen werden.Welche Risiken entstehen, wenn man sich beim Immobilienkauf nichtvon Profis begleiten lässt?Vicky Athanassoglou: Zum Beispiel könnte eine Rechtswidrigkeit beieiner Immobilienübertragung in der Vergangenheit zur Unwirksamkeitdes neuen Vertrags führen. Das heißt, falls ein rechtlicher Fehlerfestgestellt wird und der Verkäufer der Immobilie nicht derrechtmäßige Eigentümer ist, kann er Ihnen das Eigentum nichtübertragen. Sollten noch eingetragene Immobilienbelastungen desVorbesitzers bestehen, könnte es auch zur Pfändung der Immobiliekommen, obwohl Sie der rechtmäßige neue Eigentümer sind, denn alleBelastungen bleiben trotz einer ordnungsgemäßen Übertragung an derImmobilie haften. Außerdem sind Sie, nachdem Sie Eigentümer derImmobilie werden, allein für Bauverstöße verantwortlich, die Sieeventuell vorher nicht kannten, wobei die Baubehörde Strafen sowieKosten von Ihnen fordern kann. All das sollte unbedingt vorher voneinem Anwalt überprüft werden.Die Wahl eines Zweitwohnsitzes ist keine leichte Entscheidung undein langwieriger, risikoreicher Prozess. Warum lohnt es sich dennoch,in Griechenland zu investieren? Was hat das Land zu bieten außergünstigen Angeboten und viel Sonnenschein?Vicky Athanassoglou: Die meisten denken bei Griechenland anBadeurlaub und alte Tempel. Das Land ist aber durchaus mehrere Reisenwert und es gibt einiges mehr zu entdecken, als man in einen Kurztripunterbringen kann. Anstelle von Busreisen durch enge und überlaufeneStädte werden zum Beispiel geführte Radtouren immer beliebter, beidenen man Land und Leute von einer intimeren Seite kennen lernt.Sportbegeisterte können beim Segeln, Klettern oder Paddeln die Naturentdecken, und wer es lieber etwas entspannter mag, sollte sich diegeselligen Abende in den zahlreichen Tavernen nicht entgehen lassen.Was außerdem viele nicht wissen: Griechenland ist ein sehr speziellesWeinanbaugebiet und ein Paradies für Weinliebhaber. Aus demkulinarischen Bereich gibt es hier auch weitaus mehr zu bieten alsSalat und Ziegenkäse. Weitere Spezialitäten sind unter anderemSchnecken und auch die Herstellung von Bienenhonig. Vor allem aberbietet sich derzeit für Investitionen in jede Art von Immobilien dieperfekte Gelegenheit aufgrund des riesigen Angebots zu günstigenPreisen.Welche Unterstützung und Services bieten Sie Ihren Klienten?Vicky Athanassoglou: Die einzige Möglichkeit, eine Immobilie inGriechenland zu erwerben, besteht durch Unterzeichnung einesKaufvertrags in Gegenwart eines Notars. Der Erwerb durch mündlicheoder private Vereinbarung ist ausgeschlossen. Für die rechtlicheÜberprüfung, die Verhandlungen und die Vertragsbedingungen sind dieFachkenntnisse eines Rechtsanwalts erforderlich, und damitunterstützen wir unsere Mandanten. Wir haben ein ideales Netzwerkgeschaffen, das es uns ermöglicht, besondere Objekte zu günstigenPreisen zu sichern. Wir bieten ein umfassendes regionales Know-howund helfen bei der Kaufabwicklung, Verwaltung und Vermietung vonImmobilien. Über Vicky Athanassoglou
Vicky Athanassoglou ist als Rechtsanwältin am Obersten Gerichtshof in Griechenland zugelassen und zudem als Schiedsrichterin und zertifizierte Mediatorin tätig. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der internationalen Rechtsanwaltsgesellschaft VAP LAW Offices mit Sitz in Athen und Düsseldorf. Sie betreut Privat- und Firmenkunden, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen, im Bereich des Internationalen Wirtschafts-, Immobilien- und Energierechts.