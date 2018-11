Immobilienkäufer profitieren von Korrektur an den Märkten / Interhyp-CEO Jörg Utecht: Konjunkturaussichten drücken Konditionen unter 1,5-Prozent-Marke

München (ots) - Weltweit zunehmend verhaltene Konjunkturaussichtenund die anhaltende Niedrigzinspolitik der Notenbanken sorgen fürweiterhin günstige Refinanzierungsbedingungen bei denKreditinstituten - und damit auch im November für niedrigereKonditionen bei Immobiliendarlehen. Nach dem Zinsanstieg im Septemberund Oktober haben die Zinsen Anfang November nachgegeben. "Auch wenndie Europäische Zentralbank bei ihrer jüngsten Sitzung am Ausblickfestgehalten hat, die Zinsen ab Herbst 2019 langsam zu normalisieren,hält das aktuelle Marktumfeld die Zinsen tief. Die jüngstenUnsicherheiten haben sogar zu einem leichten Rückgang geführt. EineTrendwende nach oben sehen wir also weiterhin nicht", sagt JörgUtecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, Deutschlandsgrößtem Vermittler privater Baufinanzierungen.Laut Interhyp schwanken die Zinsen für zehnjährige Darlehen AnfangNovember zwischen 1,21 Prozent bei Bestanbietern und 1,82 Prozent beiden teuersten Instituten. Im Schnitt geben Banken Immobiliendarlehenknapp unter 1,5 Prozent aus.Nachdem zehnjährige Bundesanleihen, die als wichtiger Indikatorfür das Baugeld gelten, im Oktober mit 0,55 Prozent einDreimonatshoch markiert haben, sind die Anleihekonditionen wiedergefallen und bewegen sich derzeit um 0,4 Prozent. "Investoren suchenvermehrt den sicheren Hafen deutscher Staatsanleihen. Die hoheNachfrage lässt die Renditen sinken, was sich auf die Bauzinsenauswirkt", erklärt Utecht. "Mehrere Indikatoren deuten darauf hin,dass sich das Wirtschaftsklima in der Eurozone abkühlt. DieSchuldenkrise in Italien und die Brexit-Verhandlungen belasten denAusblick zusätzlich."Im aktuellen Zinsumfeld lässt sich nach Berechnungen der InterhypGruppe für eine Monatsrate von 1.000 Euro ein Darlehen über 275.000Euro aufnehmen - inklusive einer dreiprozentigen Anfangstilgung."Kreditinstitute preisen Veränderungen an den Finanzmärkten inunterschiedlicher Geschwindigkeit ein. Da die Zinsen für Darlehenstark spreizen, lohnt für Immobilienkäufer in Zeiten volatilerKonditionen ein Vergleich der Darlehenskonditionen besonders."Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus, Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell