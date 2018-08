Immobilienkäufer in Deutschland gehen höhere Risiken ein

Berlin (ots) - Kreditanteil bei Wohnungsfinanzierungen steigt,Tilgungsraten sinken / Ökonomen warnen vor hohen BelastungenBerlin, 23. August 2018 - Angesichts weiter steigenderWohungspreise gehen die Deutschen bei der Finanzierung ihrerImmobilien immer größere Risiken ein. Das geht aus den Daten derEuropace-Kreditplattform hervor, der größten deutschenTransaktionsplattform für Immobilienkredite, die dasWirtschaftsmagazin 'Capital' für seinen jüngsten "Immobilienkompass"ausgewertet hat (Ausgabe 9/2018). Der Plattform sind rund 300 Bankenangeschlossen. Demnach ist der Darlehensanteil an einem Bau oderImmoblienkauf im Juli auf im Schnitt knapp 82 Prozent gestiegen - dasist der höchste Wert seit Beginn des Immobilienbooms im Jahr 2009 undrund fünf Prozentpunkte mehr als Anfang 2017. Die durchschnittlichenTilgungsraten sind dagegen auf zuletzt knapp 2,8 Prozent gesunken. ImSommer 2016 lag die Tilgungsrate im Schnitt noch bei rund 3,2Prozent.Die Entwicklung sorgt nun auch die ersten Immobilien-Ökonomen."Allem Gerede von der reichen Erben-Generation zum Trotz stagnierendie Eigenmittel beim Kauf, und auch der Anteil der100-Prozent-Finanzierungen steigt seit 2013 wieder leicht an", warntetwa DZ-Bank-Ökonom Thorsten Lange. Hinter historisch betrachtet nochakzeptablen Durchschnittswerten verbergen sich seiner Meinung nachviele sehr optimistische Modelle. "Die Hälfte der Kreditnehmer bringtmaximal 20 Prozent Eigenmittel auf, und rund zwei Drittel tilgt mitnicht mehr als zwei Prozent", sagt Lange. Bei der aktuellen Zinslagehat ein Kreditnehmer bei anfänglich zwei Prozent Tilgung einesAnnuitäten-Darlehens zum Ende der Zinsfestschreibung erst ein Fünftelder Restschuld abgetragen.Die aktuellen Daten widersprechen der landläufigen Einschätzungder meisten Experten, trotz steigender Preise finanzierten dieDeutschen ihre Immobilien ausgesprochen solide und brächten immernoch viel Eigenkapital für den Wohnungskauf oder -bau mit. Zugleichwirft der Trend zu höheren Krediten und geringeren Tilgungen einSchlaglicht auf das Dilemma vieler Immobilien-Suchenden: Jahrelangkonnten die sinkenden Zinsen für Baugeld die Preisanstiege fürImmobilien abpuffern. Dieser Effekt fällt nun weg, seit rund zweiJahren pendeln die Zinsen für Baugeld mit zehnjährigerZinsfestschreibung zwischen 1,2 und 1,5 Prozent, während dieImmobilienpreise gerade in Metropolen weiter steigen, wie auch ausdem "Capital-Immobilienkompass" hervor geht.Pressekontakt:Christian Kirchner, Redaktion 'Capital' Frankfurt,Tel. 069/793 007-514kirchner.christian@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell