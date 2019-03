Immobilieninvestor Patrizia erhöht Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilieninvestor Patrizia will seinen Aktionären mehr Geld ausschütten.



Das SDax-Unternehmen will für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 27 Cent zahlen und damit 2 Cent mehr als im Vorjahr, teilte Patrizia am Mittwoch nach Börsenschluss mit.

Der Immobilieninvestor hatte im vergangenen Jahr vor allem von deutlich gestiegenen Verwaltungsgebühren profitiert. 2018 legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um gut 72 Prozent auf 141,4 Millionen Euro zu, wie Patrizia am Mittwoch bestätigte. Die Zahlen hatte das Unternehmen schon im Februar vorgestellt./fba/nas