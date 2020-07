Immobilieninvestor Patrizia bekräftigt Prognose

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilieninvestor Patrizia hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.



So geht das Unternehmen weiter von einem operativen Ergebnis von 100 bis 140 Millionen Euro aus, wie Patrizia am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen in Augsburg mitteilte. Im ersten Halbjahr erzielte Patrizia demnach einen operativen Gewinn von rund 74 Millionen Euro - nach 79 Millionen Euro im Vorjahr.

Für das zweite Quartal habe sich ein operatives Ergebnis von 49,4 Millionen ergeben. Im Vorquartal lag dieses bei 24,7 Millionen Euro. Weitere Details will das im SDax notierte Unternehmen am 6. August mitteilen. Die Aktie stieg nach den Neuigkeiten um rund 4 Prozent./nas/he