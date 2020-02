Immobilienfusion: Aroundtown sichert sich Löwenanteil an TLG

Nachdem Aroundtown (WKN: A2DW8Z) bereits im Vorfeld bekannt gegeben hatte, dass nach dem Ende der ersten Annahmefrist für das freiwillige Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien von TLG Immobilien ein recht hohes Akzeptanzniveau von 59,4 % erreicht wurde, konnte man nun verkünden, dass das Endergebnis des Übernahmeangebots eine Akzeptanzrate von 77,5 % erreicht hat.

Zusammen mit den zuvor gehaltenen TLG-Aktien entspricht das 77,8 % aller Aktien. Wenn man zusätzlich die 10,4 % aller TLG-Aktien berücksichtigt, die weiterhin im Eigentum der Ouram Holding sind und einer unwiderruflichen Verpflichtungsvereinbarung unterstehen, so hat Aroundtown insgesamt Zugriff auf 88,2 % aller ausstehenden Aktien von TLG – ein starker Wert, der auch das Vertrauen der Anleger in die angehende Fusion unterstreicht.

Das würde die Fusion hervorbringen

Durch die Kombination von Aroundtown und TLG Immobilien entstünde ein führendes europaweites Büro-, Hotel- und Wohnimmobilienunternehmen mit einem gut diversifizierten Portfolio in erstklassigen europäischen Städten. Insbesondere in Deutschland und den Niederlanden wäre das neue Konglomerat stark vertreten.

Die Fusion würde die Bonität beider Unternehmen unterstützen und erhebliche positive Synergieeffekte freisetzen; das stellt jedenfalls das Management von Aroundtown in Aussicht. Aufgrund der ähnlichen Portfolioausrichtung wird ein deutlicher Mehrwert beim FFO (Funds From Operations) erwartet, was beispielsweise auch durchaus seine Relevanz in Bezug auf zukünftige Dividendenzahlungen hat.

Außerdem steigern sich durch die Fusion die organischen und anorganischen Wachstumsperspektiven schon alleine daher, weil die Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens deutlich höher ist und somit neue Investoren möglicherweise auf das Unternehmen aufmerksam werden. Dadurch könnten sich neue Märkte eröffnen, und sogar ein Aufstieg in den DAX wäre im Bereich des Denkbaren.

Es bleibt spannend

Investoren sollten weiterhin im Blick behalten, wie die Fusion sich entwickelt. Im Moment scheint es jedoch positiv zu laufen und die zu erwartenden positiven Effekte auf die operative Entwicklung des Unternehmens scheinen vielversprechend zu sein. Bisher gibt es für mich jedenfalls keinen Grund, an der Fusion zu zweifeln, weshalb ich mich auch weiterhin über Neuigkeiten diesbezüglich freuen und bei Bedarf auch weiter berichten werde.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Aroundtown. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Aroundtown.

Motley Fool Deutschland 2020