Immobilienexperten rechnen mit steigenden Mieten in Berlin - Stadt belegt unter Investoren Top-Platz in Europa

Berlin (ots) - 818 Vertreter der Immobilienbranche in Europakrönen Berlin zum vierten Mal in Folge zum beliebtesten europäischenInvestitionsziel - das zeigen die Ergebnisse der Studie "EmergingTrends in Real Estate: Europe 2018" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC und dem Urban Land Institute, die heute inFrankfurt am Main vorgestellt wird.Nimmt man das Renditeniveau als Maßstab, ist Berlin mittlerweiledie teuerste deutsche Stadt - dieses liegt teilweise unter dreiProzent. Wichtiger Faktor für die Beliebtheit Berlins ist die hoheNachhaltigkeit der Immobilienwerte. Berlin profitiert hier von seinemBevölkerungswachstum und, angetrieben durch den Technologiesektor,stetig steigenden Geschäftschancen."Investoren setzen auf Berlin, weil die Kosten vergleichsweisegering und die Wachstumspotenziale hoch sind. Die Preise fürImmobilien in Berlin liegen zudem noch deutlich unter denen andererWelthauptstädte", sagt Susanne Eickermann-Riepe, Real Estate Leaderund Partnerin bei PwC.An den Mieten in Berlin dürfte die anhaltende Beliebtheit beiInvestoren dabei nicht spurlos vorübergehen. Sie werden in denkommenden drei bis fünf Jahren substantiell steigen - nach Ansichtder Investoren gilt das für Berlin mehr als für jede andere StadtEuropas. Damit rechnen auch die Berliner selbst nach einerPwC-Bevölkerungsumfrage vom Juni 2017: "44 Prozent der Befragtenerwarten, dass das Angebot an Wohnraum sinken wird", sagt ThomasKieper, Partner bei PwC und zentraler Ansprechpartner am StandortBerlin. "Das stellt die Stadt und die Immobilienwirtschaft vor diegroße Herausforderung, mit dem weiter steigenden Zuzug Schritt zuhalten und zeitgleich ausreichenden, aber auch bezahlbaren Wohnraumzu schaffen."Über die StudieDie Studie "Emerging Trends in Real Estate: Reshaping the future.Europe 2018" stellt die mittlerweile 15. Ausgabe der jährlichenBefragung von PwC und dem Urban Land Institute zur Trends undEntwicklungen der Immobilienbranche dar. Für den diesjährigen Reportwurden 818 Vertreter von Immobilienfirmen, Investmentmanagern,Immobilienentwicklern, Institutionellen Investoren, Kreditgebern,börsengehandelten Immobilienfonds und Bauträgern in Europa befragt.Die vollständige Studie zum kostenlosen Download erhalten Siehier: http://ots.de/g0ngVÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. WeitereDetails unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Attila RosenbaumPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5374E-Mail: attila.rosenbaum@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell