Immobilienentwickler Instone will Aktien zurückkaufen - Kurs legt zu

ESSEN (dpa-AFX) - Der Immobilienentwickler Instone Real Estate will eigene Aktien im Umfang von bis zu 50 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm soll maximal 5 Prozent des Aktienkapitals umfassen und damit bis zu 2,349 Millionen Aktien, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend in Essen mitteilte.

Die erworbenen Aktien sollen primär zur Finanzierung zukünftiger Wachstumsinvestitionen eingesetzt werden. Das Aktienrückkaufprogramm ist von 18. März bis Ende dieses Jahres befristet. Die Gesellschaft behalte sich das Recht vor, es jederzeit wieder einzustellen, hieß es weiter. Die Aktie stieg nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 4 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss./men/ck