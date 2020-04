Immobiliencrash – die unterschätzte Gefahr!

Liebe Leser,

die Krise nimmt nun ihren Lauf. Die EU wird in den nächsten Stunden die Hilfsprogramme für die gemeinschaftliche Haftung beschließen. Damit wird die Geldmenge in der Euro-Zone weiter explodieren. Zugleich wird auch die USA wohl 250 Milliarden Dollar mehr zur Verfügung stellen, um den Dollar zu retten. Das Geld ist nur leider nicht vorhanden, sondern wird per Knopfdruck sozusagen hergestellt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



