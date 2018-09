Immobilienbesitz im Alter: Generation 55+ erwartet von Banken mehr als nur Kredite / Aktuelle Studie zeigt neues Potenzial für Hausbanken auf

Frankfurt (ots) - Sechs von zehn Immobilienbesitzern über 55 Jahrewünschen sich Unterstützung von ihrer Bank in Bezug auf das eigeneHaus oder die eigene Wohnung. Meist geht es dabei umFinanzierungsfragen, beispielsweise um Anschlussdarlehen oderModernisierungskredite. Aber auch Hilfe beim Verkauf oder derVerrentung des Eigenheims ist gefragt, wie eine Studie der DeutscheLeibrenten Grundbesitz AG zeigt. Banken und Sparkassen kommen diesenBedürfnissen der Generation 55+ nach Ansicht der mehr als 750befragten älteren Immobilieneigentümer bisher kaum nach - und lassendamit häufig ausgerechnet ihre treusten Kunden mit existenziellenProblemen allein.Banken und Sparkassen sind für die über 55-jährigen Bundesbürgerbei Themen rund um die Immobilie der bevorzugte Ansprechpartner. KeinWunder: Hat doch mehr als jeder Dritte dieser Generation Haus oderWohnung noch nicht abbezahlt und mehr als die Hälfte besitzt außerder eigenen Immobilie kein weiteres Vermögen. "Diese oft seitJahrzehnten treuen Kunden benötigen also fachliche und meist auchfinanzielle Begleitung, wenn es darum geht, entweder den Verkaufinklusive Umzug zu organisieren oder die Zukunft in der eigenenImmobilie bis zum Lebensabend zu sichern", sagt Thorsten Zucht,Vorstand der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG. "Banken können hierhelfen, sie haben die Expertise und werden von den Kunden alsseriöser Ratgeber geschätzt."Nicht immer muss es dabei um die klassische Kreditvergabe gehen.Auch bei einem Thema wie der Immobilien-Verrentung sind die Institutedie beliebteste Anlaufstelle. 55 Prozent der Befragten würden sichzuerst an ihre Bank oder Sparkasse wenden, um sich über ein solchesModell zu informieren oder ein konkretes Angebot zu erhalten. DieOffenheit für eine solche Lösung steigt dabei mit ihrer zunehmendenBekanntheit: Inzwischen finden 13 Prozent ein Angebot zurImmobilien-Verrentung äußerst und 27 Prozent sehr interessant, wennes von einer Bank käme, nur bei 29 Prozent würde es auf Ablehnungstoßen. Die Institute nehmen dabei eine Vermittlerrolle ein, sieerhalten im Gegenzug eine Provision von der Deutsche LeibrentenGrundbesitz AG."Zunehmend erkennen Banken und Sparkassen das Potenzial solcherVerrentungs-Modelle, die es ihnen ermöglichen, ihren Kunden auch imAlter beizustehen. Wenn Ruheständler zuhause in der vertrautenUmgebung ihren Lebensabend verbringen wollen, müssen Wege gefundenwerden, dies zu ermöglichen, beispielsweise durch eineImmobilien-Leibrente", so Deutsche-Leibrenten-Vorstand Zucht. "AlsMarktführer für die Immobilien-Verrentung in Deutschland sind wir fürimmer mehr Banken ein verlässlicher und finanzstarker Partner, derihnen gleichzeitig neue und stornosichere Provisionserträgegarantiert."Grafiken und Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link:http://deutsche-leibrenten.de/kategorie/pressemitteilungen/Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheimausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichertund im Grundbuch verankert - ein lebenslanges Wohnrecht und einemonatliche Rente.Das Ankaufsvolumen des Frankfurter Unternehmens soll bis Ende 2018auf bis zu 100 Millionen Euro anwachsen. Das macht die DeutscheLeibrenten AG im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer inDeutschland. Als einziger Anbieter eines Verrentungsprodukts kauftdas Unternehmen Immobilien im gesamten Bundesgebiet an.Die Deutsche Leibrenten AG ist nicht börsennotiert. Finanziertwerden sämtliche Aktivitäten aus dem Eigenkapital derUnternehmenseigentümer.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia ThöringMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell