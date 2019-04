Immobilienbesitz: 31 % der Privathaushalte besaßen 2018 ein Einfamilienhaus

Wiesbaden (ots) - 31 % der privaten Haushalte in Deutschlandbesaßen Anfang 2018 Einfamilienhäuser. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) anhand der Ergebnisse der Einkommens- undVerbrauchsstichprobe (EVS) weiter mitteilt, war das Einfamilienhausdamit weiterhin die häufigste Form des Immobilienbesitzes, gefolgtvon Eigentumswohnungen (14 %) und Zweifamilienhäusern (5 %).Unbebaute Grundstücke (4 %), sonstige Gebäude (4 %) und Wohngebäudemit drei und mehr Wohnungen (2 %) gehörten zu den selteneren Formendes Immobilieneigentums bei den Privathaushalten.Insgesamt konnte Anfang 2018 fast jeder zweite Haushalt (48 %)mindestens eine Immobilie sein Eigen nennen. Mit zunehmenderHaushaltsgröße steigt der Anteil der Immobilieneigentümerinnen und-eigentümer. So hatten knapp 31 % der Einpersonenhaushalte Haus- undGrundbesitz. Bei Haushalten mit 2 Personen und solchen mit 3 Personenbetrugen die Quoten 55 % beziehungsweise 60 %. Von den Haushalten mit4 sowie 5 und mehr Personen besaßen 71 % beziehungsweise 70 % Häuseroder Grundstücke.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 88 80www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell