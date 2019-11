Stuttgart (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" amDienstag, 26. November 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike Brenninkmeyer / Im Anschluss "Marktcheck deckt auf - Das Geschäft mitLED-Leuchten"Der Energieausweis ist Pflicht für viele Wohngebäude. Die wenigsten wissen, dassAngaben aus dem Energieausweis auch in Immobilienanzeigen genannt werden müssen,will man Haus oder Wohnung vermieten oder verkaufen. Wer das vergisst, wirdunter Umständen von einem Anwalt angeschrieben. So wurde ein"Marktcheck"-Zuschauer aus Karlsruhe aufgefordert, mehrere hundert Euro zubezahlen. Doch er kann nicht nachvollziehen, für was. Wer steckt hinter solchenAbmahnschreiben? Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck"berichtet am Dienstag, 26. November 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. ImAnschluss "Marktcheck deckt auf - Das Geschäft mit dem Brot" im SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung:Powerbanks - wie sicher sind die externen Akkus?Viele nutzen eine sogenannte Powerbank, um ihren Handy-Akku schnell wiederaufzuladen. Diese kleinen externen Akkus können allerdings gefährlich werden,sie können explodieren. "Marktcheck" lässt verschiedene Powerbanks im Laborüberprüfen - mit erschreckenden Ergebnissen.Nüsse - welche sind gesund und lecker?Nüsse sind besonders in der Vorweihnachtszeit beliebt. Sind Walnüsse,Haselnüsse, Pekannüsse oder Mandel alle ähnlich gesund? Welche Nuss passt zuwelchem Gericht? Eine Ernährungsexpertin klärt auf.Gemeindehaftung - wann gezahlt werden mussWer haftet, wenn Fahrzeuge auf der Straße durch tiefe Schlaglöcher oderabgeplatzten Fahrbahnbelag beschädigt werden? Kann sich die Gemeinde einfach ausder Verantwortung ziehen? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet auch dieFragen, wie Baustellen abgesichert sein müssen oder wie häufig kontrolliertwerden muss, ob Äste oder Geländer morsch sind und Passanten gefährdet werdenkönnten.Erkältungsmittel - wie lange sind sie haltbar?Können abgelaufene Erkältungsmittel noch verwendet werden oder kann eineVerwendung sogar gefährlich sein?Im Anschluss daran:"Marktcheck deckt auf - Das Geschäft mit dem Brot"26. November 2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen70 Kilo Brot essen Deutsche pro Person im Jahr im Durchschnitt. Brot ist einesder ältesten Grundnahrungsmittel. Es wird heute immer häufiger industriellproduziert - ein Trend, der längst die gesamte Lebensmittelproduktion erfassthat. Es gibt zwar immer mehr Sorten zu immer günstigeren Preisen, auchzahlreiche Backmischungen stehen Kundinnen und Kunden zur Verfügung.Gleichzeitig jedoch vertragen viele Menschen Brot offenbar nicht mehr. Gibt eseinen Zusammenhang zwischen der Herstellung und der Verträglichkeit?"Marktcheck" recherchiert bei Getreidebäuerinnen und Getreidebauern,Brotherstellern sowie Ernährungsmedizinerinnen und Ernährungsmedizinern undzeigt, wie die industrielle Fertigung das Brot verändert. Welche Stoffe sindheutzutage darin enthalten?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendungjeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unterSWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Vom 26.11.2019, nach Ausstrahlung, bis 26.11.2020 verfügbar unterARDmediathek.de und unter SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube(youtube.com/marktcheck). Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/marktcheck-energieausweisPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4449104OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell