Immobilien sind keine Rendite-Wunder

in Zeiten der Billigzinsen spielen viele Sparer mit dem Gedanken, in Immobilien zu investieren – zumal Makler häufig hohe Renditen von fünf Prozent und mehr versprechen. Ganz so einfach ist das Geldverdienen in diesem Bereich aber nicht, warnen Experten.

"Selbst, wenn die Preise in Zukunft weiter steigen, kommen wir in unseren Berechnungen nur auf eine Rendite von 3,4 Prozent", sagt Dirk

