Immobilien: Zuhause den Energieverbrauch eindämmen

Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen findet nicht nur in der Energieversorgung und in der Automobilindustrie statt, auch in den eigenen vier Wänden können Verbraucher den Energieverbrauch senken und dazu beitragen, CO2-Emissionen zu verringern. Eine gängige Maßnahme zur energetischen Sanierung von Gebäuden ist die Dämmung der Außenwände. In einigen Fällen ist das jedoch keine Option, etwa bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.