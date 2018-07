Immobilien: Wohnungseingangstüren sind Gemeinschaftseigentum

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Wohnungseingangstüren sind nicht im Sondereigentum des jeweiligen Wohnungseigentümers, sondern laut ARAG Experten zwingend Teil des gemeinschaftlichen Eigentums der Wohnungseigentümer.

In dem zugrunde liegenden Fall erfolgt der Zutritt zu den einzelnen Wohnungen der Wohnungseigentumsanlage über Laubengänge, die vom Treppenhaus zugänglich sind. In einer Eigentümerversammlung beschlossen die Wohnungseigentümer mehrheitlich, dass die an den Laubengängen gelegenen Wohnungseingangstüren der einzelnen Einheiten auf bestimmte Weise zu gestalten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.