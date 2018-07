Immobilien: Werden Sie Enteignungs-Beamter!

Suchen Sie einen neuen Job?

In Berlin wurden unbefristete Beamtenstellen in der Enteignungsbehörde ausgeschrieben. Und das gleich für 2 Stellen. Vielleicht haben Sie Spaß an der „Durchführung von Enteignungs- und Besitzeinweisungsverfahren… nach Bundes- und Landesrecht“? Es scheint jedenfalls reichlich Arbeit zu geben, in der Enteignungsbehörde, von deren Existenz viele private Eigentümer nichts wissen. Aber, wie unlängst der Gentrifizierungsexperte Andrej Holm, der die Senatsverwaltung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Sell.