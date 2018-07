Immobilien: Warum Stromspar-Geräte keinen Strom einsparen

Das Phänomen ist vermutlich in den meisten deutschen Haushalten bekannt: Da investiert der umweltbewusste Bürger in stromsparende Elektrogeräte und dennoch sinkt der Verbrauch kaum oder überhaupt nicht. Warum ist das so? „Zum einen frisst die steigende Anzahl an Geräten einen Teil der Stromersparnisse auf, die durch effiziente Geräte erzielt wurden. Zum anderen ersetzen Verbraucher ihre Geräte immer schneller, ohne die alten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.