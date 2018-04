Immobilien-Verrentung: Marktführer sucht 200 neue Kooperationspartner / Umsatz soll verdoppelt werden

Frankfurt (ots) - Die Verrentung von Immobilien war früher einNischenprodukt. Doch seit etwa drei Jahren kommt Bewegung in denMarkt. Das Interesse an Immobilien-Leibrenten steigt massiv - jederfünfte Haus- oder Wohnungseigentümer zeigt sich inzwischen offen fürdie Verrentung. Damit bieten sich auch Vermittlern mitImmobilienerfahrung große Chancen.Jeder vierte Immobilieneigentümer kann im Alter gerade so vonseiner Rente leben. Jeder Dritte hat außer Haus oder Wohnung keinweiteres Vermögen, wie eine Studie der Deutsche Leibrenten AG zeigt.Für ein langes Leben mit steigenden Ausgaben für Gesundheit undPflege sowie für die Instandhaltung des Wohneigentums reicht das Gelddaher oft nicht. Wer in seiner vertrauten Umgebung bleiben möchte,aber auf zusätzliche Einnahmen angewiesen ist, hat wenigAlternativen. Können oder wollen die Erben nicht einspringen, ist dieVerrentung der Immobilie der einzig verbleibende Weg. Denn dieUmkehrhypothek wird so gut wie gar nicht mehr angeboten.Der Markt für Immobilien-Leibrenten wächst daher rasant. Mehr als3.000 Anfragen verzeichnet die Deutsche Leibrenten für 2017. DerMarktführer will sein Ankaufsvolumen in diesem Jahr mehr alsverdoppeln und den Wert seines Portfolios auf bis zu 100 MillionenEuro ausbauen. Dabei setzt das Unternehmen auch auf die Kooperationmit Maklern. 200 Vermittler gibt es bundesweit bereits, bis Ende 2018soll auch diese Zahl mindestens verdoppelt werden. "Wir sind auf dieUnterstützung von Maklern vor Ort angewiesen", erklärt FriedrichThiele, Vorstand der Deutsche Leibrenten AG. "Sie begleiten unsereKunden in den Regionen bis zum Vertragsabschluss und akquirierennatürlich auch selbst neue Leibrentner. Ein vergleichsweiseunkompliziertes Geschäft, bei dem aufwändige Exposés entfallen."Die Deutsche Leibrenten AG kauft als einziges institutionellesUnternehmen Wohnungen und Häuser von Senioren in ganz Deutschland undbehält diese langfristig im eigenen Bestand. Es ist daher in ihremInteresse, die Immobilien im Wert zu erhalten. "Wir übernehmen dieInstandhaltung. Das ist für beide Partner - also für uns als Käuferund die Senioren als Verkäufer - von zentraler Bedeutung. Sonst istein Verrentungsmodell wirtschaftlich unausgewogen", so Thiele."Gleiches gilt für die Dauer der Rentenzahlungen. Senioren sinddarauf angewiesen, dass die Zahlungen lebenslang erfolgen, damit siebis zum Lebensende finanzielle Planungssicherheit haben."Immobilienverrentung ist also nur als Leibrente nachhaltigausgestattet.Mit der Vermittlung einer Immobilien-Leibrente schaffen Maklerdaher einen echten Mehrwert für Ruheständler und für sich selber einezusätzliche lukrative Einnahmequelle.Hier bekommen Vermittler mehr Informationen zurImmobilien-Leibrente:https://deutsche-leibrenten.de/partner/kooperationspartner/Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheimausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichertund im Grundbuch verankert - ein lebenslanges mietfreies Wohnrechtund eine monatliche Rente. Management und Kapitalgeber der inFrankfurt ansässigen Firma verfügen über jahrzehntelange Expertise imdeutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AGist das einzige Unternehmen, das die Immobilien-Leibrente in ganzDeutschland anbietet.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia ThöringMittelweg 19 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell