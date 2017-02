Immobilien-Umfrage: Niedriger Energieverbrauch ist den meisten Mietern und Käufern wichtig (FOTO)

Hamburg (ots) -Für 56 Prozent der Deutschen ist eine optimale Wärmedämmung desHauses oder der Wohnung ein wesentliches Auswahlkriterium bei Kaufoder Anmietung einer Immobilie. Eine energiesparende Heizanlage istfür 48 Prozent besonders wichtig und für 47 Prozent der Deutschen isteine insgesamt gute Energieeffizienz der Wohnung oder des Hausesausschlaggebend. Energiethemen haben bei der Wohnungs- und Haussuchedamit im Vergleich zum Vorjahr wieder an Bedeutung gewonnen. Zudiesem Ergebnis kommt die sechste repräsentative Immobilien-Umfragevon LichtBlick. Für die Umfrage hat das MarktforschungsinstitutYouGov im Auftrag des Energie- und IT-Unternehmens 2.030 Bundesbürgerab 18 Jahren in einer repräsentativen Untersuchung online befragt."Bei hohen Immobilienpreisen sind eine gute Energiebilanz unddamit geringere Energiekosten relevante Kriterien für Mieter undKäufer. Damit bleibt auch die eigene Stromproduktion mit einerSolaranlage auf dem Dach und einem Stromspeicher im Kellerinteressant. Denn so können Haushalte ihre Energiekosten reduzierenund sich unabhängiger machen", sagt Gero Lücking, GeschäftsführerEnergiewirtschaft von LichtBlick.Bislang halten 16 Prozent der Deutschen die eigene Stromerzeugungund -speicherung bei der Wahl einer Immobilie für besonders wichtig.Doch dass die eigene Stromproduktion gerade auch für Mieter eingroßes Potenzial hat, hat jetzt eine Studie im Auftrag desBundeswirtschaftsministeriums zu Mieterstrommodellen ergeben. Danachkönnten bis zu 3,8 Millionen Mietwohnungen mit Sonnenenergie versorgtwerden.Zentrale Entscheidungskriterien für eine Immobilie sind weiterhinihr Preis und ihre Lage. Für 76 Prozent der Befragten ist der Miet-oder Kaufpreis entscheidend. Er ist damit das wichtigste Kriteriumund hat dem der Lage einer Immobilie gegenüber dem Vorjahr den Rangabgelaufen. Die Lage ist 73 Prozent der Deutschen besonders wichtig.Erst dahinter folgen die Zimmeraufteilung (65 Prozent) und die Größedes Hauses oder der Wohnung (64 Prozent).Hinweis an Journalisten: Die druckfähige Grafik sowie einenAudiobeitrag zur Immobilien-Umfrage zum Download finden Sie aufunserer Medienseite. http://bit.ly/Immobilienumfrage-2017Über LichtBlick:LichtBlick ist ein Energie- und IT-Unternehmen. Über eineMillionen Menschen - die LichtBlicker - vertrauen bereits auf diereine Energie des Pioniers und Marktführers für Ökostrom und Ökogas.Das innovative Unternehmen entwickelt mit dem SchwarmDirigent® dieIT-Plattform der Energiewende zur intelligenten Vernetzungdezentraler Kraftwerke, Speicher und Lasten. LichtBlick beschäftigt500 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 670 MillionenEuro. Info: www.lichtblick.deKontakt:Frank Krippner, Referent Unternehmenskommunikation, LichtBlick SE,Tel. 040-6360-1485, E-Mail: frank.krippner@lichtblick.deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell