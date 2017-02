Immobilien-Umfrage - Niedriger Energieverbrauch ist den meisten Mietern und Käufern wichtig (AUDIO)

Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag:Schöner, größer, ruhiger, bessere Ausstattung: Es gibt vieleGründe, in ein neues Haus oder in eine andere Wohnung einzuziehen.Worauf die Deutschen beim Kauf oder bei der Anmietung einer Immobiliebesonders viel Wert legen und welche Auswahlkriterien ihnen besonderswichtig sind, zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Energie-und IT-Unternehmen LichtBlick. Helke Michael berichtet.Sprecherin: Für 76 Prozent der Deutschen ist zurzeit der Miet-oder Kaufpreis das wichtigste Entscheidungskriterium für oder gegeneine Immobilie. 73 Prozent gucken eher auf die Lage.O-Ton 1 (Frank Krippner, 0:14 Min.): "Im vergangenen Jahr war dasnoch genau andersherum, da haben die Leute mehr auf die Lage geachtetund erst danach auf den Preis der Immobilie. Platz drei und vier sindunverändert: Da finden wir die Zimmeraufteilung beziehungsweise denSchnitt und die Größe wieder."Sprecherin: Sagt Frank Krippner vom Energie- und IT-UnternehmenLichtBlick. Im Vergleich zum Vorjahr spielen bei der Wohnungs- undHaussuche aber auch die Energiethemen wieder eine deutlich größereRolle:O-Ton 2 (Frank Krippner, 0:27 Min.): "Für 56 Prozent der Deutschenist eine optimale Wärmedämmung ein wesentliches Auswahlkriterium.Sehr viele achten aber auch darauf, dass das Haus oder die Wohnungeine möglichst energiesparende Heizungsanlage und auch insgesamt einegute Energiebilanz hat. Das liegt sicher daran, dass dieImmobilienpreise vielerorts weiter kräftig steigen. Und wer viel Geldfür eine neue Immobilie hinlegt, der achtet natürlich auch darauf,die Folgekosten möglichst gering zu halten."Sprecherin: 16 Prozent der Deutschen achten inzwischen sogardarauf, dass die neue Immobilie eine Solaranlage auf dem Dach undeine Speicherbatterie im Keller hat, um bei der Stromproduktionmöglichst unabhängig zu sein. Das ist nicht nur für Eigenheimbesitzerinteressant, sondern kann sich auch für Mieter lohnen.O-Ton 3 (Frank Krippner, 0:17 Min.): "LichtBlick zeigt das zumBeispiel mit Mieterstromprojekten in Berlin und Hamburg. UndMieterstrommodelle haben großes Potenzial, wie eine aktuelle Studiedes Bundeswirtschaftsministeriums zeigt. Danach könnten bis zu 3,8Millionen Mietwohnungen mit Sonnenenergie versorgt werden."Abmoderationsvorschlag:Wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell ging und Sie noch mal allesin Ruhe nachlesen möchten: Die Ergebnisse der sechstenImmobilien-Umfrage - und natürlich jede Menge Tipps, wie Sie ihreEnergiekosten weiter senken können - finden Sie im Internet unterLichtBlick.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Frank Krippner, Referent Unternehmenskommunikation, LichtBlick SE,Tel. 040-6360-1485, E-Mail: frank.krippner@lichtblick.deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell