Immobilien: Überschüssiges Werbematerial im Hausflur

Unmengen an Werbeträgern flattern Tag für Tag in die Briefkästen deutscher Verbraucher. Passt die Sendung allerdings nicht durch den Briefschlitz, deponieren viele Austräger das Sperrgut einfach stapelweise im Hausflur, insbesondere in Mietshäusern. Doch was geschieht mit all dem Altpapier, das übrig bleibt?

Laut ARAG-Experten muss überzähliges Werbematerial, das in Hauseingängen oder Treppenhäusern abgelegt wurde, vom Austräger auch wieder eingesammelt werden. Sie verweisen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.