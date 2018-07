Immobilien: Strom sparen fängt beim Wasserkochen an

Privathaushalte in Deutschland verbrauchen heute mehr Kilowattstunden als noch vor zwei Jahrzehnten, obwohl die Technik Fortschritte gemacht hat und Haushaltsgeräte deutlich weniger Energie benötigen. Um Strom zu sparen, muss man also vor allem sein eigenes Verhalten überprüfen. Wie das geht, verrät das Magazin Reader’s Digest in seiner aktuellen Ausgabe. Beispielsweise sollten kleine Mengen Wasser nicht auf dem Herd, sondern lieber mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.