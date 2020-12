Immobilien-Startup Home bietet seinen Service ab sofort auch für vermietete Wohnungen an

Berlin (ots) -- Wechsel zu SEV-Lösung ermöglicht zusätzliches Angebot- Der digitale Service von Home umfasst Mieterbetreuung, Reparaturmanagement und Neuvermietung bei Bedarf- Ab sofort können Eigentümer*innen alle Verwaltungsaufgaben an Home übertragen In Sachen Digitalisierung hinkt die Immobilienwirtschaft vielen anderen Branchen hinterher. Nur acht Prozent aller Immobilienunternehmen bezeichnen sich als "vollständig digital transformiert"* - entsprechend hoch ist der Innovationsdruck. Hier setzt das Immobilien-Startup Home (www.home.ht (http://www.home.ht)) an, das seit 2016 digitale Lösungen für die Wohnungswirtschaft anbietet. Mit einem erweiterten Angebot wird das Unternehmen zukünftig die Verwaltung von bereits vermieteten Wohnungen übernehmen. Von 42,5 Millionen Wohnungen in Deutschland stehen gerade einmal 2,9 Prozent leer - so erschließt Home zukünftig einen attraktiven neuen Markt.Das erweiterte Produkt, das sich sowohl an private Eigentümer*innen als auch an größere Wohnungsunternehmen richtet, beinhaltet unter anderem die digitale Mieterbetreuung und das Reparaturmanagement sowie die Neuvermietung bei Bedarf. Das Startup ist bereits in Gesprächen mit zahlreichen potenziellen Verkaufspartnern und Einzelvermieter*innen. Ab sofort können Eigentümer*innen ihre bereits vermieteten Wohnungen an Home übertragen; die Verwaltung der Wohnungen durch Home beginnt mit dem 1. Februar 2021.Full-Service auch für Verwaltung bereits vermieteter WohnungenFür Eigentümer*innen vermieteter Wohnungen bietet Home das gleiche Full-Service-Angebot, wie für Kund*innen mit leerstehenden Wohnungen. Der neue Service gewährleistet die schnelle und zuverlässige Mieterbetreuung sowie Reparaturmanagement. Endet das bestehende Mietverhältnis, kümmert sich Home eigenständig und proaktiv um die Neuvermietung der Wohnung. Der Wohnungsexperte übernimmt außerdem die Erstellung von Inseraten und professionellen Bildern, die Durchführung von Besichtigungen, die Vertragserstellung und -verhandlung sowie das Eröffnen und Führen eines Mietkautionskontos. Ab Neuvermietung bietet Home zusätzlichen Schutz bei Mietausfall und Rechtsbetreuung.Möglich wird diese Erweiterung durch die Änderung der Vertragsstruktur und einen Wechsel zu einer SEV-Lösung. Das Immobilien-Startup agiert in Zukunft ähnlich wie eine Sondereigentumsverwaltung und übernimmt damit die kaufmännische, technische und im weitesten Sinne rechtliche Betreuung von Eigentumswohnungen, deren Eigentümer*innen Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind.Vermieten mit Home in ein paar KlicksDie Übertragung der Verwaltung eines bereits bestehenden Mietverhältnisses an Home erfolgt in wenigen Minuten. Dazu registrieren Eigentümer*innen ihre Wohnung zunächst mit allen wichtigen Informationen in der Home-Webapp. Nach Verifizierung der Daten können sie noch zusätzliche Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen, damit Home die bestmögliche Verwaltung gewährleisten kann. Nach Abschluss der Vereinbarung geben Vermieter*innen sämtliche Aufgaben an Home ab und erhalten nur noch wie gewohnt die Mieteinnahmen. So profitieren sie von erheblichen Zeiteinsparungen und deutlich weniger Aufwand. Der neue Service kostet, genau wie die Verwaltung von leerstehenden Wohnungen, monatlich 2,9 Prozent der Warmmiete inkl. MwSt. bzw. mindestens 39,00 EUR im Monat.Home reagiert mit dem erweiterten Angebot auf Nachfrage von Eigentümer*innenBereits seit Gründung des Startups ist die Erweiterung des Service auf bereits vermietete Wohnungen geplant und von privaten Eigentümer*innen gewünscht. Bisher manuell ausgeführte Prozesse, zum Beispiel die Zahlungsabwicklung, wurden nun vollständig automatisiert und können so zukünftig auf tausende Mietverträge skaliert werden. Ab sofort übernimmt das Immobilien-Startup die automatische Abwicklung der Mietzahlungen von Mieter*in an Eigentümer*in. Mieter*innen müssen dafür nur ein SEPA-Mandat in der Webapp hinterlegen.Thilo Konzok, CEO und Co-Founder von Home, über die Erweiterung des Angebots:"Homes Mission war es schon immer, Wohnen für alle besser zu machen - und das geht aus unserer Sicht einher mit intelligenter, konsequenter Digitalisierung aller Schritte im Vermietungsprozess. Diesem Ziel kommen wir mit dem erweiterten Produkt noch näher. Endlich können alle Vermieter*innen und Mieter*innen von unserem Service profitieren. Damit erleichtern wir den Immobilienbesitz für zahlreiche neue Eigentümer*innen - und bieten noch mehr Mieter*innen den Rundum-Sorglos-Service, den wir als den Home-Standard verstehen."*Quelle: Fünfte Digitalisierungsstudie (https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/de_de/news/2020/09/ey-zia-digitalisierung-immobilienbranche-2020.pdf) ZIA und EY Real Estate, 2020.Über HomeHome ist die einfachste, sicherste und profitabelste Art und Weise Wohnungen zu vermieten. Als Vermietungs- und Hausverwaltungsservice vermittelt Home Wohnungen privater Eigentümer und übernimmt dabei sämtliche Vermarktungs-, Verwaltungs- und Reparaturarbeiten sowie den Bewerbungs- und Vermietungsprozess. Vermieter müssen sich dank Home keine Sorgen mehr um den "perfekten Mieter" machen, Mieter wiederum profitieren von einer großen Auswahl an Wohnungen, mühelosen Besichtigungen, Mietvertragsabschluss mit ein paar Klicks und Wohnungen, die dank Home-Standard über eine einheitliche und moderne Ausstattung verfügen. Home bietet eine 360-Grad-Lösung am Wohnungsmarkt und arbeitet langfristig daran, den Mietprozess sowohl für Vermieter als auch Mieter nachhaltig zu verbessern.Im April 2016 wurde Home von Thilo Konzok und Moritz von Hase gegründet und beschäftigt an seinem Standort in Berlin mehr als 25 Mitarbeitende. Konzok studierte Architektur, startete seine Karriere bei Airbnb und ist bei Forbes als "30 under 30" gelistet. 