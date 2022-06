Immobilien Schlag: Hypothekenzinsen wieder gestiegen!

In dieser Woche setzten die Hypothekenzinsen ihren Aufwärtstrend fort, die Anträge auf Hypothekenzahlungen gingen weiter nach unten, und Branchenexperten äußerten sich zu den Anzeichen der nächsten Rezession. An der Hypothekenfront: Die Federal Home Loan Mortgage Corp - Freddie Mac Berichtete, dass der Durchschnittswert für die 30-jährige Festhypothek am 9. Juni bei 5,23 Prozent gelegen hat, gegenüber 5,09 Prozent in der… Hier weiterlesen