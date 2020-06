Immobilien-Rente im Vergleich: Konzept der Deutsche Leibrenten AG überzeugt auch die Stiftung Warentest

Frankfurt (ots) - Immer mehr Senioren planen, mit ihrem Eigenheim die Rente aufzustocken und darin wohnen zu bleiben. Finanztest hat jetzt die wichtigsten Modelle dieser Art der Altersfinanzierung unter die Lupe genommen. Herausgestellt haben die Experten dabei das Produkt der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, das mehrere wichtige Alleinstellungsmerkmale aufweist."Die Immobilien-Rente ist auch in Deutschland kein Nischenprodukt mehr, sondern ein seriöses und breit akzeptiertes Modell zur Finanzierung des Ruhestands", sagt Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leibrenten AG. Das zeigt auch die Veröffentlichung der zur Stiftung Warentest gehörenden Zeitschrift Finanztest. Das Magazin empfiehlt in seiner Ausgabe 7/2020 die Immobilien-Rente besonders für Senioren, die im Alter zusätzlich Geld brauchen und die "keine nahestehenden Erben haben, ihre Immobilie die Erben eher belasten würde oder wenn sie Streit vermeiden wollten."In einem großen Marktüberblick kamen die unabhängigen Finanzmarkt-Experten zu dem Ergebnis, dass die Deutsche Leibrenten AG als "einziges Modell mit lebenslanger Zahlung und Instandhaltungsübernahme" Alleinstellungsmerkmale aufweise und damit einen besonderen Vorteil böte. Denn gerade wer "sicherstellen muss, dass bis zum Lebensende Geld fließt, sollte eine lebenslange Leibrente wählen.""Neben der lebenslangen Rentenzahlung werden die gebotenen Sicherheiten aufgrund der Eintragung im Grundbuch und die innovative Kombination aus Wohnrecht und Nießbrauch positiv erwähnt", so Vorstandschef Thiele. Denn bei der Deutsche Leibrenten AG genießen Senioren bis zum Lebensende Sicherheit und Flexibilität. Sie können in ihrer vertrauten Wohnung bleiben oder auf Wunsch auch umziehen, beispielsweise in ein Seniorenheim. Dann beziehen sie zusätzlich noch Mieteinnahmen aus der Immobilie. Die sofortige Befreiung von der Last der Instandhaltung sichert ein sorgenfreies Leben in der vertrauten Umgebung ohne Verpflichtungen und Haftungsrisiken.Bestätigt fühlt sich die Deutsche Leibrenten AG zudem von den Empfehlungen der Tester für das schrittweise Vorgehen bis zum Vertragsabschluss. "Sie decken sich vollständig mit unserem Beratungsansatz", erklärt Thiele. "Unser Produkt erfüllt alle Vorgaben an ein sicheres, nachhaltiges und flexibles Modell."Die Finanztest-Experten haben zwar auf eine mögliche Steuerlast aus dem Ertragsanteil der Rente hingewiesen. "Dies ist jedoch für die Kunden der Deutschen Leibrenten AG meist gar nicht relevant, weil der Ertragsteil abhängig ist vom Alter des Berechtigten bei Vertragsabschluss", sagt Thiele. Das aus einer Immobilien-Rente entstehende steuerliche Einkommen liege aber in der Regel unterhalb des Freibetrags.Die neue Ausgabe der Finanztest ist ab Freitag, 19. Juni 2020, im Handel erhältlich. Der Artikel zur Immobilien-Verrentung kann online bezogen werden unter http://ots.de/urx46jÜber die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG - http://www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren die Möglichkeit, ihre Immobilie an sie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheim ausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichert und im Grundbuch verankert - ein lebenslanges Wohnrecht nach Nießbrauchgrundsätzen und eine monatliche Rente und/oder eine Einmalzahlung. Als einziger Anbieter solcher Verrentungsprodukte erwirbt das Frankfurter Unternehmen Immobilien in ganz Deutschland und wird dabei von seinem Mehrheitsaktionär, der Obotritia Capital KGaA mit Sitz in Potsdam, unterstützt.Aktuell hat die Deutsche Leibrenten mehr als 500 Immobilien in ihrem Eigentum. Das macht sie im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer in Deutschland. Sie ist als einziges deutsches Unternehmen Mitglied in der European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG).Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHClaudia ThöringMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119738/4624687OTS: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AGOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell