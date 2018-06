Immobilien-Modernisierung immer teurer - Kreditsummen steigen, Zinsen fallen (FOTO)

München (ots) -Kreditsummen für Immobilien-Modernisierung seit 2014 um 73 Prozentgestiegen / Zinsen für Modernisierungskredite im Schnitt von 4,46Prozent auf 3,29 Prozent gesunken / Auch für Möbel und Einrichtungnehmen Verbraucher mehr Geld zu besseren Konditionen aufFür die Modernisierung einer Immobilie geben Verbraucher immermehr Geld aus. 2014 schlossen CHECK24-Kunden noch Ratenkredite inHöhe von durchschnittlich 10.057 Euro dafür ab. 2018 sind es schon17.351 Euro: ein Plus von fast 7.300 Euro oder 73 Prozent. 1)Ein möglicher Grund dafür sind die gestiegenen Kosten rund umsBauen und Sanieren. Alleine die Verbraucherpreise für Handwerkerhaben sich laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen vierJahren um bis zu 13 Prozent verteuert. 2)Es gibt aber auch gute Nachrichten für Verbraucher: Derdurchschnittlich über CHECK24 abgeschlossene Effektivzins für Kreditemit dem Verwendungszweck Modernisierung ist von 4,46 Prozent auf3,29 Prozent gesunken. Bei einem Darlehen in Höhe von 17.500 Euro mit60-monatiger Laufzeit entspricht das über 500 Euro niedrigerenZinskosten.Auch für Möbel benötigen Verbraucher mehr Geld2018 schlossen CHECK24-Kunden Kredite für Möbel in Höhe vondurchschnittlich 8.114 Euro ab. 2014 betrug die durchschnittlichdafür geliehene Summe 7.254 Euro. Die Darlehenshöhe ist somit um 860Euro oder zwölf Prozent gestiegen. 3) Das spiegelt die Entwicklungder Verbraucherpreise wider: Teurer geworden sind seit 2014 zumBeispiel Stühle (+8 %), Betten (+6 %) und Einbauküchenschränke (+4%).4)Auch bei Krediten für Möbel und Einrichtung profitierenVerbraucher von besseren Konditionen. Die Effektivzinsen sind von4,59 Prozent auf 3,68 Prozent gesunken.Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhaltenbei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Wocheeine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenterhaben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten unddas passende Angebot digital abschließen.1) Datenbasis: alle seit 2014 über CHECK24 abgeschlossenenRatenkredite mit Verwendungszweck Modernisierung ungeachtet derLaufzeit oder eines Merkmals auf Seiten des Kreditnehmers;Stand Mai 20182) Quelle: Statistisches Bundesamt, Baupreisindizes(Instandhaltung von Wohngebäuden, Bauarbeiten), VergleichFebruar 2014 vs. Februar 20183) Datenbasis: alle seit 2014 über CHECK24 abgeschlossenenRatenkredite mit Verwendungszweck Möbel/Einrichtung ungeachtetder Laufzeit oder eines Merkmals auf Seiten des Kreditnehmers;Stand Mai 20184) Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex(Verwendungszwecke des Individualkonsums, 10-Steller),Vergleich Mai 2014 vs. Mai 2018Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell