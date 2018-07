Immobilien: Mietkündigung nach verweigertem Wohnungszugang

Wünscht ein Vermieter Zugang zu seinen Wohnungen, so haben die Bewohner diesem Begehren in einer angemessenen Frist nachzukommen. Jedenfalls dann, wenn sich der Eigentümer erklärterweise nach über zehnjähriger Mietzeit einen persönlich Eindruck vom Zustand der Wohnung machen und dabei auch einen Handwerker hinzuziehen will. Das hat das Landgericht Oldenburg entschieden (Az. 6 S 75/12).

Ein Beitrag von Global Press.