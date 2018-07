Immobilien: Mieter muss heißes Baden ermöglichen

Die Gastherme in einer Mietwohnung muss so dimensioniert sein, dass eine Badewanne in einem zumutbaren Zeitraum mit mindestens 41 Grad heißem Wasser befüllt werden kann. 42 Minuten bis zum Erreichen der vollen Wanne sind laut dem ARAG-Experten zu lang und der Mieter muss sich auch nicht auf eine Badetemperatur von 37 Grad einlassen.

Ein Beitrag von Global Press.