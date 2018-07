Immobilien: Kündigungsgrund – Zu laute Sexspiele auf Kettenschaukel

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

In der eigenen Wohnung kann eben doch nicht jeder machen, was er will. So können nächtliche Sex-Spiele auf einer laut quietschenden Schaukel die Kündigung eines Mieters zur Folge haben. Dies hat das Amtsgericht München entschieden (Az.: 417 C 17705/13).

Im konkreten Fall hatte ein Mann in seiner Mietwohnung ein altes Schaukelgestell mit Ketten aufgestellt und dieses nachts zu Sex-Spielen genutzt. Dies führte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.