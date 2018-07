Immobilien: Keine Mietminderung wegen optischem Mangel

Lediglich optische Beeinträchtigungen der Mietsache rechtfertigen keine Mietminderung. Denn laut ARAG Experten führt dieser Mangel – beispielsweise Verfärbungen am Parkett – nur zu einer unerheblichen Minderung der Gebrauchstauglichkeit der Mietsache. So stellte zum Beispiel ein Ehepaar fest, dass sich in seiner Wohnung in beiden Schlafzimmern unterhalb der Balkontüren Feuchtigkeit sammelte und in die erste Parkettreihe eindrang. Dies teilten die Mieter ihrer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.