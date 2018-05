Immobilien-Kaufpreise steigen an

Die Kaufpreise für Immobilien steigen an und so rückt der Traum von den eigenen vier Wänden für viele Familien in unerreichbare Ferne. Trotz der günstigen Finanzierungsangebote seitens der Banken, verbunden mit Mini-Zinsen müssen viele Immobilieninteressenten Abstriche bei der Größe oder Lage machen. Das geht aus einer Umfrage der Interhyp unter 1.817 Kaufinteressenten hervor. Demnach halten 28 Prozent der Kaufinteressenten Ausschau nach ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.