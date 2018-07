Immobilien: Hohle Wandfliesen müssen beseitigt werden

Der Wohnungsvermieter ist grundsätzlich verpflichtet, hohle Wandfliesen im Badezimmer so zu befestigen, dass die Montage von handelsüblichen Badezimmerutensilien und Kleinmöbeln möglich ist.

Eine Wohnungsmieterin in einer nicht allzu alten Wohnanlage konnte beispielsweise in ihrem Badezimmer keine handelsüblichen Kleinmöbel an den Wänden befestigen, weil die Fliesen überwiegend hohl waren und nur noch durch die Verfugung gehalten wurden. Sie verlangte deshalb von der Vermieterin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.