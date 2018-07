Immobilien: Heizung warten und sparen

Nicht gewartete Heizungsanlagen verfeuern in Deutschland Unmengen an Energie völlig sinnlos. Denn „verdreckte“ Heizkessel sind deutlich weniger effizient als gereinigte. Schon eine Schicht an Ablagerungen von einem Millimeter Dicke kann den Brennstoffverbrauch um bis zu fünf Prozent in die Höhe treiben. Dennoch ist die Wartung der eigenen Heizungsanlage weit weniger üblich als etwa beim Auto, obwohl sich dadurch bares Geld sparen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.