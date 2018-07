Immobilien: Haustiere in der Eigentumswohnung

Fast jeder zweite Haushalt beherbergt auch ein Haustier. Für das Halten von Haustieren in Eigentumswohnungen gilt: Eine Wohnungs-Eigentümergemeinschaft darf laut ARAG-Experte kein generelles Haustier-Halteverbot beschließen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 15 Millionen Haushalte mit Haustieren. Davon halten 7,9 Millionen Haushalte Katzen und 4,9 Millionen Haushalte Hunde. In einem beispielhaften Fall hielt ein Ehepaar in seiner Wohnung im obersten Stock einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.