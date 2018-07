Immobilien: Haftung bei Umzugsschäden

Profis haften fast immer – freiwillige Helfer fast nie: Kommt es bei einem Umzug zu einem Schaden an Gegenständen, ist die Frage der Haftung davon abhängig, wer Hand angelegt hat. Handelt es sich bei dem Umzugshelfer um einen Freund oder Bekannten, so besteht eine nur eingeschränkte Haftung. Ein Freund hilft schließlich gewöhnlich aus reiner Gefälligkeit beim Umzug. Deshalb kann er in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.