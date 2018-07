Immobilien: H(er)ausputzen leichtgemacht: Checkliste für Ihr erstes Date mit dem Hauskäufer

Der erste Eindruck zählt. Das gilt bei Bewerbungsgesprächen ebenso wie bei einem Rendezvous. Was manchmal in den Hintergrund gerät: Diese Weisheit lässt sich auf Ihr Date mit dem potentiellen Hauskäufer ebenso gut anwenden. Wenn Sie eine Immobilie veräußern wollen, sollten natürlich die inneren Werte dieses Objekts stimmen. Also Statik, Bausubstanz, Lage usw. Alles gut und schön. Obwohl … »schön«? Präsentiert sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Paul Misar.