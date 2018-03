Immobilien: Der Gegentrend zum Megatrend

Liebe Leser,

als Investor habe ich in den letzten 20 Jahren eines gelernt: Laufe nie den Entwicklungen hinterher und hinterfrage alles, wirklich alles!

Immer dann, wenn etwas als unumstößlich, als „allgemein bekannt“ gilt, sollte man genau hinschauen. Dazu zählt die weitverbreitete Annahme, die Menschen würden allesamt in Strömen in die deutschen Großstädte drängen, demzufolge lohne sich das Immobilieninvestment auch nur in den großen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Andreas Sell.