Immobilien: Gebäudedämmung – Einmal gedämmt, doppelt geschützt

Eine gute Gebäudedämmung hält nicht nur im Winter die Wärme im Haus, im Sommer hält sie die Temperaturen auch auf einem angenehmen Niveau. Nachhaltig gegen sommerliche Hitze anzukämpfen, funktioniert am besten mit einer Kombination aus Dämmung, Wärmeschutzfenster, Sonnenschutz und Lüften. „Umweltschädliche Klimaanlagen mit hohen Energiekosten sind dagegen keine Lösung“, sagt Petra Hegen von Zukunft Altbau. Am frühen Morgen und am späten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.