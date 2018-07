Immobilien: Einnahmequelle – Möblierte Wohnung, das Für und Wider einer Monteurwohnung

Vor einiger Zeit hatten wir schon die Vermietung an Studenten, Geschäftsleute und Senioren als potenzielle Mieter für Wohngemeinschaften oder möblierte Wohnungen betrachtet. Kommen wir heute zu den Monteurzimmern/-wohnungen. Monteurzimmer werden in der Regel zeitweise an Monteure vermietet, die beispielsweise auf Grund eines Auftrages eine temporäre Unterkunft benötigen. Häufig vermieten Pensionen oder einfache Hotels Unterkünfte an Monteure. Aber auch private Vermieter haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Sell.