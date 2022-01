Berlin (ots) -Bereits ab 50 Euro sicher in TOP-Immobilien investieren - mit einer Rendite von sechs bis acht Prozent.Wem die Sparbuchzinsen zu niedrig sind und die Aktienmärkte zu volatil, der kann jetzt vom boomenden Immobilienmarkt in Österreich profitieren: Die neue Immobilien-Crowdinvesting-Plattform "Rendite Boutique" (renditeboutique.de) bietet den Zugang zu qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Immobilien und das bereits ab 50 Euro. Für deutsche FinTech-Verhältnisse ist das ein besonders niedrigschwelliges Angebot."Die auf unserer Plattform angebotenen Immobilien werfen eine Rendite zwischen sechs und acht Prozent pro Jahr ab. Das ist in der aktuellen Zinssituation außerordentlich hoch", sagt Dominic Lorenz, Mitbegründer von Rendite Boutique. "Dies liegt daran, dass das investierte Kapital einer eigenkapitalähnlichen Verzinsung unterliegt." Das Kapital ist zudem nur kurz gebunden: Es werden überwiegend kurze Laufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten angeboten. Ein besonderes Asset von Rendite Boutique ist der Fokus auf Nachhaltigkeit. Neben öko-logisch nachhaltigen Neubauprojekten werden in Zukunft auch Investments in umfassende ökologische Revitalisierungsprojekte bereits bestehender Immobilien angeboten. Dominic Lorenz: "Mit Rendite Boutique leisten Investoren einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz."Hohe SicherheitsstandardsUm eine hohe Sicherheit für die Investoren zu gewährleisten, durchlaufen alle Projekte ein mehrstufiges Prüfverfahren. Lisa Lorenz, Mitbegründerin von Rendite Boutique: "Bei uns werden ausschließlich Projekte von erfahrenen Projektentwicklern mit guten und bereits realisierten Referenzprojekten zur Finanzierung über unsere Plattform freigegeben. In unser Prüfverfahren kommen nur Projekte mit einer Finanzierungszusage einer österreichischen oder deutschen Bank. Durch eine positive Beurteilung eines seriösen Kreditinstituts können wir gewährleisten, dass das jeweilige Projekt plausibel geplant wurde und erfolgreich umsetzbar ist."Sind diese Grundvoraussetzungen erfüllt, durchlaufen die Projekte einen mehrstufigen internen Prüfungsprozeß gemäß den hauseigenen Qualitätsstandards. "Danach prüfen zertifizierte Sachverständige die Projekte auf Plausibilität und Machbarkeit und im Anschluss daran werden alle Unternehmensdaten noch von einer Wirtschaftsprüfungskanzlei einem Check unterzogen", so Lisa Lorenz. Ein weiteres Sicherheitsnetz für Investoren ist, dass die Zahlungen über ein insolvenzgesichertes Treuhandkonto von SecuPay abgewickelt werden.Lisa und Dominic Lorenz sind viele Jahre in der Immobilienbranche tätig und bringen damit viel Erfahrung in diesem Bereich mit. Die Rendite Boutique Deutschland GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG und wird bei der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter Haftung der CONCEDUS GmbH, Eckental, tätig. Die Rendite Boutique Deutschland GmbH ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als vertraglich gebundener Vermittler der CONCEDUS GmbH angezeigt und in das BaFin-Register - vertraglich gebundene Vermittler unter der Registernummer 80175694 (https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/) eingetragen.Großes Eröffnungs-AngebotIn Deutschland nimmt Rendite Boutique am 20. Januar 2022 den Betrieb auf. Bis zum 28. Februar 2022 gibt es für Schnellentschlossene einen Vorteil: Die ersten 500 Investoren erhalten einen Startbonus von 250 Euro ab 1.000 Euro Investment. Frühbucher bis zum 31. Januar 2022 kommen auch in den Genuss des Bonuszinssatz von 8,0% p.a. Ab dem 1. Februar 2022 liegt die Rendite je nach Projekt zwischen sechs und acht Prozent pro Jahr. Damit ist eine Spitzenverzinsung vom Beginn an garantiert.Fotolink (Credit: Rendite Boutique): https://flic.kr/s/aHsmWNotGXPressekontakt:HöfermediaMax A. Höfer, GeschäftsführerMobil: 172 9243939hoefer@hoefermedia.deUnlimited Communications GmbHStephan Scoppetta, Managing DirectorMobil: +43 (0) 664 124 29 76E-Mail: s.scoppetta@unlimited-communications.atOriginal-Content von: Rendite Boutique Crowdinvestment, übermittelt durch news aktuell