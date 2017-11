Immobilien-Boom in Hamburg vorerst ausgebremst

Hamburg (ots) - Im ersten Halbjahr 2017 wurden in HamburgImmobilientransaktionen im Wert von 1,3 Milliarden Euro umgesetzt -ein Einbruch um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Wichtigster Grund ist die geringe Verfügbarkeit handelbarerImmobilien. Für Immobilieninvestoren rutscht Hamburg damit von Platzzwei der chancenreichsten Immobilienmärkte Europas auf den sechstenPlatz zurück. Dies zeigen die Ergebnisse der Studie "Emerging Trendsin Real Estate: Europe 2018" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC und dem Urban Land Institute, die heute inFrankfurt am Main vorgestellt wird. Für Studie wurden 818 führendeImmobilienexperten in Europa befragt."Einerseits steigt das Ansehen Hamburgs bei internationalenInvestoren - allein die Elbphilharmonie als absolutesLeuchtturm-Projekt hat weltweit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.Doch die hohen Hamburger Immobilienpreise schrecken viele Investorenab", sagt Susanne Eickermann-Riepe, Real Estate Leader und Partnerinbei PwC. "Die Renditen liegen mittlerweile nur noch bei 3,25 Prozent- in Verbindung mit den hohen Mieten sorgt das für ein schwierigesUmfeld für Investoren."Nach wie vor attraktiv für Investoren sind die HamburgerBüroimmobilien. Sie machten im ersten Halbjahr 2017 rund 70 Prozentaller getätigten Immobilientransaktionen aus. "Egal ob Logistik,Medien, Konsumgüter oder zunehmend auch die Digitalbranche: Hamburgist durch seine günstige Lage und seine gewachseneWirtschaftsstruktur für viele Unternehmen ein extrem attraktiverStandort", sagt Claus Brandt, Partner und Leiter des PwC-Standorts inHamburg. "Zudem zieht die Stadt Top-Talente aus ganz Deutschland anund untermauert so ihren Anspruch als eine der wichtigsten Kreativ-und Startup-Metropolen in Europa."Die allermeisten Befragen rechnen mit weiteren Mietsteigerungenund einer Zunahme der Kapitalwerte - signifikantere Preissteigerungenals in Hamburg gibt es in Europa nach Ansicht der Immobilienexpertenin den kommenden drei bis fünf Jahren einzig in Berlin.Über die StudieDie Studie "Emerging Trends in Real Estate: Reshaping the future.Europe 2018" stellt die mittlerweile 15. Ausgabe der jährlichenBefragung von PwC und dem Urban Land Institute zur Trends undEntwicklungen der Immobilienbranche dar. Für den diesjährigen Reportwurden 818 Vertreter von Immobilienfirmen, Investmentmanagern,Immobilienentwicklern, Institutionellen Investoren, Kreditgebern,börsengehandelten Immobilienfonds und Bauträgern in Europa befragt.Die vollständige Studie zum kostenlosen Download erhalten Siehier: http://ots.de/g0ngVÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 223.000Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Attila RosenbaumPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5374E-Mail: attila.rosenbaum@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell