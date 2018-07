Immobilien: Augen auf beim Fenster-Tausch

Auch die beste Gebäude-Dämmung hilft wenig, wenn alte Fenster in der Fassade die teuer erkauften Einsparungen zunichtemachen. Denn einfachverglaste, Jahrzehnte alte Fenster lassen bis zu fünfmal so viel Wärme nach draußen wie moderne Wärmeschutzfenster und werden meist mit der Zeit undicht. Das schlägt sich in den Heizkosten nieder und mindert den Wohnkomfort. Dann heißt es: austauschen. Was es dabei zu beachten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.