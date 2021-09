Immobilien-Aktien: Neuer heißer Markt für Luxusgüter?

Was sind die aktuellen Trends auf dem Sektor der Luxusimmobilien der Spitzenklasse? Während die Immobilienbranche in den Vereinigten Staaten in letzter Zeit allgemein einen Aufschwung erlebt hat, haben Luxusimmobilien rund um den Globus einen ähnlichen Nachfrage- und Umsatzschub erfahren. Da COVID-19 in einigen Ländern und Regionen weniger verbreitet ist, aber weiterhin eine weltweite Pandemie darstellt, haben sich viele internationale Käufer auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung