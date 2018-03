Immobilie verschenken: Worauf muss man achten?

Liebe Leser,

wer in der glücklichen Lage ist, eine Immobilie zu besitzen, die er an seine Kinder verschenken will, sollte laut Baufinanzierungs-Experten auf einige Dinge achten. Als Alternative zum Vererben bietet das Schenken laut dem Finanzierungsportal “Baufi24.de” steuerliche Vorteile.

Beschenken Eltern die eigenen Kinder, so müssen bis zu einem Wert von 400.000 Euro je Kind keine Steuern gezahlt werden, erklärt Geschäftsführer Stephan Scharfenorth. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.