Immobilie schenken: Worauf Eigentümer achten müssen

Hamburg (ots) - Wer Kindern oder Enkelkindern eine Immobilieüberlassen möchte, steht oft vor der Frage: Schenken oder Erben?Schenken vermeidet oftmals nicht nur Uneinigkeiten derHinterbliebenen, sondern erweist sich als die finanziell klügereVariante. Denn Schenken beugt, im Gegensatz zum Erben, in vielenFällen vermeidbare Steuerzahlungen vor. Allerdings gilt hier, wie invielen Bereichen des Immobilienwesens: "Bevor beide Parteien handeln,müssen sie sich über die Rechtslage informieren und erst dann dieEntscheidung treffen. Wenn sie bestimmte Regeln befolgen, können alleBeteiligten profitieren", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Vorteile der Schenkung nutzenBeschenken Eltern die eigenen Kinder, so müssen bis zu einem Wertvon 400.000 Euro je Kind keine Steuern gezahlt werden. DieSchenkungssteuer fällt erst an, wenn alle Schenkungen innerhalb einesZeitraums von zehn Jahren diese Summe überschreiten. Dann versteuerndie Beschenkten die Differenz. Nach zehn Jahren gelten Schenkungenals endgültig und es bestehen wieder die gleichen Betragsobergrenzen.Genau in dieser Wiederholbarkeit liegt der wesentliche Vorteil desSchenkens gegenüber dem Erben, da sie sonst steuerlich gleichgestelltsind. Wie hoch der Freibetrag bei Schenkung ausfällt, entscheidet derVerwandtschaftsgrad. Bei Ehegatten sind es 500.000 und beiEnkelkindern 200.000 Euro. Weiterer Vorteil der Schenkung:Immobilienbesitzer bestimmen schon zu Lebzeiten über die zukünftigeVerwendung der Immobilie und wenden so im besten FallErbschaftsstreitigkeiten ab.Schenken mit VertragDurch Schenkung erhaltene Immobilien gelten als Vermögen. Undsobald ein bestimmter Vermögenswert überschritten wird, könnenLeistungen wie das Kinder- oder Arbeitslosengeld wegfallen. Um böseÜberraschungen zu vermeiden, müssen auch die Schenker sich möglicherKonsequenzen bewusst sein. Eine unabhängige Beratung durch einenNotar oder Steuerberater ist im Vorfeld unabdingbar: "Ich empfehleeine Schenkung nie ohne vertraglich festgelegte Vereinbarungen zuvollziehen. Besonders ein lebenslanges Wohnrecht - der sogenannteNießbrauch - in der verschenkten Immobilie garantiert den SchenkernSicherheit bei unvorhersehbaren Ereignissen", so Scharfenorth weiter.Befolgen beide Seiten steuerliche Grundregeln, erweist sich eineSchenkung in vielen Fällen als die optimale Lösung für alleBeteiligten. Tipps und nützliche Informationen rund umBaufinanzierung sowie unabhängige Beratung erhalten Interessierteunter https://www.baufi24.de.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail:redaktion@baufi24.dePressekontakt:Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 421 42 76 37 39,Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell