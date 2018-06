Immobilie geerbt – Baukredit hilft weiter

In den 1960er Jahren gab es einen wahren Babyboom. Viele Familien haben gleich mehrere Kinder in die Welt gesetzt und die Eltern kommen so langsam aber sicher in ein Alter, in dem eine Erbschaft nicht mehr abwegig ist. Etwa drei Viertel der Hinterbliebenen rechnen laut aktuellen Umfragen damit, das Haus, die Eigentumswohnung oder eine andere Immobilie von den Eltern zu erben. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.