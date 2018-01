Immobilie als Erbschaft - Schenken lohnt sich oft für beide Seiten

Hamburg (ots) - Möchten Immobilienbesitzer Haus oder Wohnung deneigenen Nachkommen überlassen, gibt es in der Regel zweiMöglichkeiten: Einerseits in Form einer Erbschaft und andererseitsals Schenkung. Letzteres vermeidet optimalerweise Streitigkeiten derHinterbliebenen im Falle vertraglicher Unklarheiten und beugtvermeidbaren Steuerzahlungen vor. "Doch genau wie bei vielen anderenAngelegenheiten, die Immobilien betreffen, sollten sich alle Parteienim Vorfeld über die Rechtslagen informieren und sich im besten Fallvon einem Experten beraten lassen. Nur so räumen beide Seiten schonim Vorfeld alle möglichen Stolpersteine aus dem Weg", erklärt StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Je früher, desto besserWie hoch der Freibetrag ausfällt, bestimmt derVerwandtschaftsgrad: Beschenken Eltern die eigenen Kinder, müssendiese bis zu einem Wert von 400.000 Euro keine Steuern zahlen. DieGesamtsumme für Eheleute liegt bei 500.000, für Enkelkinder bei200.000 und bei 20.000 Euro für alle anderen. Besonderheit ist, dassder steuerfreie Betrag für einen Zeitrahmen von zehn Jahren gilt undsich danach wiederholen lässt. Doch aufgepasst: Schenkungen, dienicht mindestens zehn Jahre vor dem Tod des Erblassers erfolgen,fließen - Stichwort Pflichtteilergänzungsanspruch - zum Teil ins Erbemit ein. "Aus diesem Grund lohnt es sich, früh mit der Schenkunganzufangen, um den größtmöglichen Vorteil daraus zu ziehen", rätScharfenorth.Schenkung: Ja, aber bitte mit VertragIn der Praxis lassen sich oftmals Mischformen der Schenkungbeobachten. So vereinbaren die Beteiligten in vielen Fällenvertragliche Besonderheiten, wie beispielsweise den Nießbrauch, umauch im Zukunft eine gewisse Sicherheit in Form der Übereinkunft zuhaben. Häufig nutzen Beschenkte das Vermögen auch für die eigene Bau-oder Anschlussfinanzierung. Was sie dabei beachten sollten, erfahrenInteressierte unter https://www.baufi24.de/anschlussfinanzierung/.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail:wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell