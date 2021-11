Immersion Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Immersion":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Immersion, die im Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.11.2021, 12:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 7.99 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Immersion lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Immersion in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Immersion mit einem Wert von 10,02 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 78,23 , womit sich ein Abstand von 87 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Immersion wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Immersion auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.