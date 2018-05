Immer zur Hand und einfach anzuwenden / TESCON SPRIMER - die neue Sprüh-Grundierung von pro clima (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Wo Haftgrundierung verarbeitet wird, gibt es auch Staub. Da könnenPrimerflüssigkeit und Pinsel leicht verschmutzen. Für Abhilfe sorgtjetzt TESCON SPRIMER: Weil die neuartige Grundierung direkt aus derSprühdose kommt, bleibt sie nicht nur sauber - man muss sich auchkeine Sorgen mehr um versehentlich umgestoßene oder eintrocknendeGebinde machen. Der Sprüh-Primer ist im Handumdrehen einsatzbereit,lässt sich mit Hilfe seiner einstellbaren Düse sehr exakt aufbringenund besitzt die von pro clima Haftgrundierungen bekanntenVerarbeitungseigenschaften.Verarbeitung auch bei MinustemperaturenEin paarmal kräftig schütteln genügt und schon kann man mit TESCONSPRIMER loslegen, sogar bei Frost. Die Haftgrundierung dringt tiefein und verfestigt staubige oder nicht tragfähige Untergründe.Holzfaserunterdeckplatten und ähnlich saugfähige Untergründe dürfenbeim Aufsprühen des Primers noch etwas feucht sein. Auf ihnen kannman auch direkt weiterarbeiten und zum Beispiel das AllroundKlebeband TESCON VANA oder die Putzanschlussbänder der CONTEGAFamilie ohne Wartezeit verkleben. Bis er seine Endfestigkeiterreicht, muss TESCON SPRIMER aber in jedem Fall vollständigdurchtrocknen.Gesundheit im VordergrundSchon öfter hatten Handwerker beim Luft- undWinddichtungsspezialisten aus Schwetzingen nach einem Primer aus derSprühdose gefragt, berichtet pro clima Anwendungstechniker MichaelFörster: "Ihren Wunsch zu erfüllen, hat etwas Zeit gebraucht, dennwir wollten, dass unser neuer Primer in Sachen Umwelt- undGesundheitsschutz deutlich besser dasteht als Sprühprimer, die schonauf dem Markt sind." "Der Vorteil vom Sprühprimer ist, dass eswesentlich leichter zu verarbeiten ist als das Pendant aus derSpenderflasche. Ich brauche keinen Pinsel, ich kann alles genaudorthin sprühen, wo ich es brauche. Es verklumpt auch nichts. Ichfreue mich sehr, dass pro clima jetzt den TESCON SPRIMER anbietet -denn hier weiß ich, dass auf Nachhaltigkeit geachtet wird und dassdas Treibmittel für mich und meine Kollegen nichtgesundheitsschädigend ist", sagt Zimmerermeister und BauingenieurAlexander Erny aus Mannheim. Ferner überzeugt ihn der TESCON SPRIMERauch durch seine Handlichkeit. Die Sprühdose kann er bequem bei sichtragen und hat sie im Bedarfsfall stets griffbereit.TESCON SPRIMER ist in Dosen mit 400 und 750 Milliliter Inhalt imHandel erhältlich. Weitere Neuheiten von pro clima finden Sie auchauf www.proclima.dePressekontakt:Cornelia Lässing & Heide Merkelcornelia.laessing@proclima.deTel: 06202/57814-36Original-Content von: MOLL bauökologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell