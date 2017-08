"Immer wieder sonntags": Zugaben mit Stefan Mross (FOTO)

Baden-Baden/Rust (ots) -"Immer wieder sonntags - Best of" präsentiert die schönsten Szenender Saison / 3.9.2017, 10 Uhr, im Ersten // Neue Sendereihe im SWRFernsehen: "Die größten Hits aus 'Immer wieder sonntags'", das Besteaus zehn JahrenStefan Mross hat einen weiteren Auftritt in dieser Saison "Immerwieder sonntags" im Ersten. Nach der letzten von insgesamt 14Live-Sendungen in diesem Jahr präsentiert der beliebte Entertainer am3. September um 10 Uhr in "Immer wieder sonntags - Best of" dieschönsten Szenen aus den vergangenen Monaten. Außerdem in derBest-of-Ausgabe der SWR Unterhaltungsshow im Ersten: Musik von SeminoRossi, DJ Ötzi und Maite Kelly, Comedy von Ingolf Lück und Marco Rimasowie weitere Publikumslieblinge wie das "Rote Mikrofon" und vielesmehr.Künftig 16 Live-Ausgaben pro SaisonDie zurückliegenden 14 Live-Sendungen sahen durchschnittlich 1,58Millionen Zuschauer. Dies entspricht einem durchschnittlichenMarktanteil von 15,8 Prozent. Aufgrund des großen Erfolges erhöht dieARD im Jahr 2018 die Anzahl der Live-Sendungen von 14 auf 16. Dannwird "Immer wieder sonntags" auch mit einem neuen Bühnendesign zusehen sein. Die Redaktion der Sendung liegt bei Markus Ziemann, dieLeitung hat SWR Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach.Zehnteilige Reihe: "Die größten Hits aus 'Immer wieder sonntags'"Außerdem in Planung für die Wartezeit auf die neue Saison: Das SWRFernsehen zeigt einen Rückblick auf mehr als zehn Jahre "Immer wiedersonntags" mit Stefan Mross. Hier können die Zuschauer noch einmal diegrößten Hits und besondere Momente der beliebten Unterhaltungssendungerleben. Mit dabei: Helene Fischer, Hansi Hinterseer, AndreasGabalier, Semino Rossi, u. v. m..Informationen zur Sendung auch unterwww.SWR.de/immer-wieder-sonntags Infos und Video auch unterwww.SWR.de/kommunikation Fotos unter www.ARD-foto.de Pressekontakt:Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell